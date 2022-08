Consegnato questa mattina dalla famiglia Giamboi, titolare dell’impresa “Mare Pulito” al Sindaco Pippo Midili un defibrillatore pubblico, che sarà messo a disposizione della cittadinanza per fronteggiare situazioni d’emergenza.

Midili ha ringraziato Franco e Marco Giamboi per il gesto auspicando che altri imprenditori seguano l’esempio donando apparecchi simili da poter collocare nelle varie zone della città e trasformare Milazzo in una città cardio protetta: il defibrillatore, infatti, è un apparecchio salvavita in grado di rilevare le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca e di erogare una scarica elettrica al cuore, qualora sia necessario.

L’erogazione di uno shock elettrico serve per azzerare il battito cardiaco e successivamente ristabilirne il ritmo.