Sbarcati tutti i 450 migranti, e di 200 se ne farà carico l'Italia

I ministri del cambiamento non ci hanno fatto sapere il perché i migranti dalle due barche in rada a Pozzallo siano stati fatti sbarcare. Dei 450 a bordo solo 250 sono stati presi in carico da alcuni Paesi europei... 200 rimangono in Italia o comunque le pratiche per verificarne provenienza e status saranno effettuate nel nostro Paese.

Questo è un successo politico? Secondo i ministri Conte, Salvini e Di Maio è un successone... anche se dichiarazioni conclusive in tal senso non sono arrivate.

In ogni caso, va ricordato che ad accogliere ciascuno 50 di quei migranti sono stati Malta, Francia, Germania, Spagna e Portogallo. I Paesi che dall'estrema destra italiana, guidata da Meloni e Salvini, ci vengono indicati come esempio da seguire - Ungheria, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca e Austria - invece sono stati in silenzio o hanno detto che non avrebbero accettato i migranti, ricordando che l'accoglienza dei migranti stabilita nell'ultimo Consiglio europeo, celebrato dal premier Conte come un successo, era solo su base volontaria.

Il fatto che il governo italiano abbia deciso di far sbarcare i migranti dalle due navi in rada a Pozzallo è dovuto al fatto, si presume, che oltre ai 5 Paesi sopra citati, nessun altro dei 27 membri dell'Unione abbia voluto farsene carico.

Ma questo non viene sottolineato dagli entusiasti Conte, Di Maio e Salvini. Quest'ultimo, in particolare, non ci ha neppure ancora spiegato perché i Paesi di Visegrad dovrebbero essere un esempio per l'Italia e perché siano così bravi, quando poi fanno l'esatto contrario di ciò che lo stesso Salvini chiede all'Europa.

Ancora non lo ha fatto sapere, ma restiamo fiduciosi.