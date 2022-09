Pane, verdure, carne... il cibo è diventato più costoso. In particolar modo son aumentati i prezzi degli oli e dei grassi da cucina, ma anche alimenti di base importanti come il pane sono diventati molto più costosi. Ciò è dovuto soprattutto all'invasione russa dell'Ucraina, che ha notevolmente turbato i mercati globali poiché Russia e Ucraina erano i principali esportatori di cereali, grano, mais, semi oleosi (in particolare girasoli) e fertilizzanti.

Ad agosto 2022, il prezzo del pane nell'UE era in media superiore del 18% rispetto ad agosto 2021. Si tratta di un enorme aumento rispetto ad agosto 2021, quando il prezzo del pane era in media superiore del 3% rispetto ad agosto 2020.

Dati mensili mostrano anche un aumento significativo dell'inflazione complessiva, sebbene non così ampio (da +3% a +10%).

Alcuni paesi sono stati molto più colpiti rispetto ad altri. Il tasso medio di variazione più elevato dei prezzi del pane è stato registrato in Ungheria (+66% ad agosto 2022), seguita da Lituania (+33%), Estonia e Slovacchia (entrambe +32%).

Queste informazioni provengono dai dati sull'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) pubblicati di recente da Eurostat.