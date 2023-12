Avete qualche notizia interessante da pubblicare in merito a un reato commesso da un politico? Da oggi non potrete pubblicare un bel niente, perché il governo, con l'appoggio di Renzi e Calenda, ha vietato la pubblicazione integrale o un'estratto dell'ordinanza di custodia cautelare finché non saranno concluse le indagini preliminari.

Per farla breve: un giornalista non potrà più pubblicare il testo integrale di un Tribunale, ma dovrà parafrasare il testo, con il rischio di essere frainteso e facilmente querelabile.

I documenti giudiziari sono la colonna portante di un giornalista che deve non solo raccontare i fatti, ma deve anche dimostrarli con carte alla mano. Meglio se quelle carte sono atti giudiziari, perché nessuno può confutarli e nessuno può ricorrere a vie legali per tappare le bocche e chiudere gli occhi.

Ma con questa destra al governo che punta a imbavagliare la stampa fin dai tempi del “meno male che Silvio c'è”, l’opinione pubblica non potrà più sapere cosa dice un Tribunale in merito a un indagato, quali prove ha raccolto contro di lui, quali testimonianze ha ascoltato. No, dovrà accontentarsi di una spiegazione del giornalista che, senza prove oggettive, potrebbe anche equivocare il testo, finendo a sua volta per essere denunciato per calunnia o diffamazione.

Con questo sistema da regime nordcoreano, gli italiani non potranno farsi più un'idea della gravità del reato commesso da un politico. Anche se questi dovesse macchiarsi di pedofilia, un giornalista è obbligato a non pubblicare le motivazioni del suo arresto, ma a parlare in toni vaghi di “scandalo sessuale”. Sicché, i fatti contenuti nelle ordinanze diventeranno delle frasi che si presteranno a innumerevoli interpretazioni e a cui un imputato potrebbe anche opporsi.

La legge bavaglio approvato dal governo costringerà gli organi di stampa a fare male il loro lavoro, spingendoli a essere più ambigui nell'esposizione di una notizia. Con grande gioia dei politici corrotti che, non contenti di leggi salva-ladri e di limiti alle intercettazioni ambientali, adesso avranno un'arma in più per delinquere senza finire in pasto alla pubblica gogna.

E tutto questo sta avvenendo in violazione della Corte di Strasburgo che ha sancito in numerose occasioni il diritto di pubblicare atti di interesse pubblico, anche se sono segreti di Stato.