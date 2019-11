Anche Xiaomi ha il suo smartphone con Wear OS. Infatti, insieme al suo smartphone con fotocamera principale da 108MP, Xiaomi ha presentato il Mi Watch.

Xiaomi Mi Watch, come detto, utilizza Wear OS come sistema operativo, ma il produttore ha voluto personalizzare l'interfaccia con una versione della MIUI pensata per gli smartwatch (la MIUI for Watch).

Questo dispositivo ha delle caratteristiche interessanti e può essere considerato un prodotto completo sotto tutti i punti di vista. Infatti, il Mi Watch può essere utilizzato per telefonare grazie al supporto eSIM, ma non rinuncia al Wi-Fi, al GPS ed al chip NFC (per effettuare pagamenti in modo semplice e rapido).



Queste le sue caratteristiche:

Display AMOLED 1.78″

CPU: Qualcomm Snapdragon Wear 3100

RAM: 1GB

Memoria interna: 8GB

Sistema operativo: Wear OS con interfaccia personalizzata MIUI for Watch

Connettività: eSIM, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS/Glonass/Beidou, NFC

Batteria: 570 mAh

Sensore per il rilevamento del battito cardiaco, sensore di luminosità, barometro, accelerometro, monitoraggio della qualità del sonno, speaker, microfono