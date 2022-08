Emmanuel Macron, in un discorso alla Francia in diretta televisiva, ha detto quello che i politici italiani non dicono: stiamo andando incontro a una recessione economica che comporterà un percorso di lacrime e sangue. Queste le sue parole: "Credo che stiamo vivendo un punto di svolta o un grande sconvolgimento. In primo luogo perché stiamo vivendo la fine, o quella che potrebbe essere la fine, dell’abbondanza”. E ancora: ”Difendere il nostro sistema basato sulla libertà in cui siamo abituati a vivere, a volte può comportare dei sacrifici".

Il presidente francese ha collocato il suo discorso nel contesto della guerra in Ucraina e delle crescenti tensioni tra l'Occidente e l'asse Russia-Cina; uno scontro per adesso solo ideologico e che potrebbe durare anni, con tutte le conseguenze del caso: inflazione, aumento del costo della vita, scarsità di materie prime, incremento della disoccupazione, tensioni sociali, democrazia e libertà a rischio.

In questo scenario catastrofico, i politici italiani sembrano vivere in una bolla di sapone, completamente avulsi dalla realtà, tanto da parlare di un Italia che marcia a gonfie vele, come se fossero rimasti con le lancette dell'orologio fermi alla situazione pre-pandemia e pre-conflitto russo-ucraino, mentre altre nazioni, come la Germania, già stanno cominciando a razionalizzare tutto, cominciando dall'energia.

Eppure i partiti italiani, impegnati in campagna elettorale, continuano a promettere l'irrealizzabile: riduzione del cuneo fiscale, aumento delle pensioni minime, allargamento della platea di cittadini da congedare dal lavoro, prepensionamento delle donne con figli. Tutto questo senza rischiare di mandare all'aria i conti pubblici, come se vivessimo non è in un clima di emergenze, ma in una nuova era di boom economico.

Tutti sono prigionieri del loro mondo ideale che vorrebbero. Peccato, però, che tra i sogni e la realtà ci passi in mezzo uno scenario mondiale che rende tutto non solo più difficile da fare, ma forse addirittura impossibile. Questo i nostri politici lo sanno, solo che loro -nella foga della campagna elettorale - non hanno il coraggio di dirlo agli italiani. Hanno paura di raccontare ai cittadini qual è il futuro che ci attende e di come intendano affrontarlo. Forse perché non lo sanno nemmeno loro. O forse perché vivono nella bolla di un mondo che non esiste più, se non nei sogni evanescenti che fanno la notte.