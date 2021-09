L'Islanda ha fatto la storia, diventando il primo paese europeo ad eleggere un parlamento dove le donne sono in maggioranza. Sui 63 seggi dell'assemblea nazionale, 33 saranno occupati da donne, ovvero il 52,3%, con un aumento di nove seggi rispetto alle ultime elezioni che si erano tenute nel 2017.

Nessun altro Paese europeo aveva superato la soglia del 50%. Solo la Svezia vi si è avvicinata con il 47%.

Da notare anche che, a differenza di altri paesi, l'Islanda non ha quote minime relative alla rappresentanza femminile in parlamento, nonostante alcuni partiti le abbiano richieste.