Un risultato ottenuto con le unghie e con i denti il pareggio del Bologna a Sassuolo per 1-1. Sebbene i rossoblu passino in vantaggio al 17' con Soriano che supera Consigli mettendo in rete un preciso assist di Barrow, la partita per la squadra di Mihajlovic si complica un quarto d'ora dopo, perchè Hickey, dopo una review al Var, viene espulso per un intervento falloso su Muldur.

La formazione di De Zerbi, però, riesce a pareggiare solo al 52', grazie a Caputo, bravo e fortunato a farsi trovare pronto per trasformare in gol una conclusione di Djuricic deviata da Skorupski.

A quel punto, il Sassuolo mette in atto un vero e proprio assedio nei confronti dei felsinei che in 9 davanti a proprio portiere non lasciano varchi ai padroni di casa, conquistando così un pareggio che li porta sia a +10 dalla terzultima che ad agganciare la Fiorentina. Il Sassuolo, invece riconquista il punto punto che in classifica gli permette di sopravanzare il Verona, fermato sul pari a Genoa all'ultimo minuto.

Questo il commento di Sinisa Mihajlovic dopo la partita: “Prevale la rabbia. Perché fino all’espulsione non c’è stata partita, poi è tutto cambiato, loro hanno avuto supremazia ma noi ci siamo difesi bene non rischiando quasi niente. Non riesco a capire come sia possibile non fischiare nemmeno fallo, e poi buttare fuori un giocatore. Non siamo fortunati con gli arbitri, questo episodio ha rovinato la partita. Quando restiamo in 10, comunque, dobbiamo migliorare nel cercare lo stesso di giocare la palla. Peccato per il gol preso, con un rimpallo sfortunato. Mi dispiace davvero, per come eravamo partiti oggi sicuramente avremmo fatto bene”.