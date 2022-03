Il premier canadese Justin Trudeau, figlio di Pierre Trudeau, che fu premier per quindici anni fino al 1984, è stato criticato per l’utilizzo dei poteri speciali conferiti al suo governo dall’Emergencies Act.

Il governo ha ritenuto che le manifestazioni pacifiche dei camionisti del Freedom Convoy e dei cittadini canadesi fossero una ragione sufficiente per applicare questa legge, con cui autorizzare la polizia a reprimere le proteste.

Vi è stato un episodio sconvolgente, in cui un poliziotto a cavallo ha calpestato forse a morte una signora che si trovava nella folla dei manifestanti.

La Canadian Civil Liberties Association (CCLA) ha presentato denuncia per l’incostituzionalità di tale legge e tramite la sua rappresentante Abby Deshman comunica che gli atti violenti da parte della polizia avvenuti a febbraio rappresentano un grave precedente per l’applicazione di questa legge in futuro.