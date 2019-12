Continua ad aumentare lo shopping online, un utente su due predilige il digitale allo store fisico, i vantaggi sono diversi, dai costi più appetibili a strumenti sempre più interessanti che permettono l’acquirente di poter acquistare tutto cio che desidera, comodamente da casa propria. Sulla scia di quanto avvenuto, durante il black Friday che ha visto un netto aumento degli acquisti online, anche per il periodo Natalizio, l’utente non smentisce, prediligendo gli e-commerce migliori per i propri acquisti Natalizi.

E’ così che continua il fantastico progetto di InVoga Magazine, che anche per il periodo che stiamo vivendo, ha deciso de dedicare un ampio spazio a tutte le proposte delle aziende italiane e Internazionali per i regali Natalizi. “Abbiamo selezionati gli e-commerce più autorevoli, ci dice il direttore Marketing” perché gli utenti oggi sentono il bisogno di donare un prodotto che sia di moda ma anche di qualità. Oggi acquistare online, non è difficile come un tempo, questo grazie all’implementazione di strumenti molto interessanti, che ti permettono di acquistare online anche dal mobile.

Questa l’idea di un team di lavoro giovane e attento, che decide di offrire ai propri utenti novità, ma anche tanta sicurezza, con le proposte solo delle aziende migliori. Non solo regali di Natale anche consigli utili per un look perfetto per una delle serate più attese, quella dell’ultimo dell’anno. La parola d’ordine è attenzione, nei confronti del consumatore che oggi acquista con più sicurezza online. Oltre al look, InVoga Magazine ha pensato anche di offrire una soluzione a chi ama viaggiare, con una redazione che propone le proposte più interessanti dei maggiori tour operator.

Non solo comunicazione ma anche vendita, infatti tutti gli articoli redatti dalla redazione, sono realizzati per agevolare l’utente che non solo vuole ammirare i nuovi prodotti ma anche poter apprendere tutte quelle informazioni utili che lo accompagnano all’acquisto. “Non siamo un marketplace, ma un punto di incontro, dove possiamo finalmente proporre l’alta moda a tutti” Il progetto è tutto Italiano e nato dall’intenso lavoro del team presente all’interno di InVoga Magazine.

L’editoriale è esclusivamente online con più sezioni dedicate anche ad un’assistenza clienti tutta Italiana capace di mettere in contatto il cliente con le aziende.