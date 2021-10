Sono stati numerosi gli uomini che nel corso degli anni hanno abbandonato la Massoneria ritenendola nemica del Cristianesimo. Alcuni di loro hanno raccontato le loro esperienze, alzando il velo su una realtà inquietante. La Massoneria basa le sue credenze sul culto dell'Uomo e non sulla fede in Dio. Predica l'Illuminismo ed è dedita a pratiche esoteriche e, in certi casi, a culti satanici.

Le origini della Massoneria risalgono al Medioevo ma fu nel XIX secolo che diventò un'organizzazione con tanto di regole da seguire e di gerarchie da rispettare. I membri sono spinti alla ricerca della verità che permetta di raggiungere la fratellanza universale escludendo però Dio dal progetto. Per questo può essere definita non cristiana.

Un ex massone, Maurice Caillet, ha raccontato in un libro, Io ero un Massone, una realtà in cui il culto dell’Uomo è predominante su quello di Dio. Caillet spiega che all’interno della Massoneria non è possibile professare una fede religiosa poiché in contrasto con l’idea che non esiste alcuna Verità assoluta e questo porta i massoni a rifiutare il Cristianesimo e, in particolare, la Chiesa Cattolica.

La differenza tra la Massoneria antica e quella moderna è che mentre la prima era composta da artigiani e muratori, la seconda è formata dalla "crema" dall'aristocrazia sociale: politici, banchieri, industriali, imprenditori. Questo ha conferito alla Massoneria un enorme potere politico-economico che usa per combattere la Chiesa Cattolica.

Nel 1959, per esempio, un giornale italiano venne in possesso di una corrispondenza riservata tra due massoni in cui si parlava della necessità di sostenere finanziariamente un movimento religioso nato in America affinché mettesse in cattiva luce la Chiesa Cattolica perché intralciava i piani della Massoneria. E infatti questo movimento religioso di matrice fondamentalista è tuttora in primo linea nel denigrare la Chiesa nelle sue pubblicazioni.

La Massoneria, quindi, è nemica della Chiesa Cattolica perché vede nella Chiesa un ostacolo ai suoi progetti illuministici. La Chiesa ha condannato apertamente la Massoneria. Papa Leone XIII, per esempio, la definì "nemica implacabile di Cristo e della Chiesa … insinuatesi infatti già da gran tempo sotto le speciose sembianze di società filantropica e redentrice dei popoli, nel nostro bel paese, e per via di congiure, corruttele e di violenze giunta finalmente a dominare l’Italia”.

La Massoneria, secondo Leone XIII, è stata creata allo scopo di “distruggere tutto l’ordine religioso e sociale, qual fu creato dal Cristianesimo, e pigliando fondamenti e nome dal Naturalismo, rifarlo a loro senno di pianta … per opprimere il Cristianesimo”.

Non è un caso che nei nostri giorni l'avversione contro la religione cristiana, la denigrazione della famiglia naturale, l'esaltazione dell'uomo come unico artefice del suo futuro, l'ateismo dilagante, lo sviluppo delle ideologie gender e la nascita di nuovi movimenti pseudo-religiosi, come i movimenti New Age, siano realtà finanziate dalla Massoneria con lo scopo di eliminare ogni traccia dell'ordine sociale costruito dal Cristianesimo così come oggi lo conosciamo.