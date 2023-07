il problema dell'inquinamento atmosferico in generale oggi è molto sentito. Da più parti si sta denunciando il numero di morti che ogni anno sono riconducibili a questo inquinamento .

Spesso commettiamo l'errore di pensare che inquina tutto pertanto inutile parlare di aerei o di auto o di forni a legna.

Invece la prevenzione da fare è "primaria " bisogna agire su ogni smaltimento colposo e doloso.

Anche gli aerei e quindi gli aeroporti sono fonte non indifferente di problematiche e i nostri studi hanno evidenziato chiaramente che alcune sostanze non devono raggiungere gli uomini e il territorio.

Oggi si cerca ancora di " deridere " la scienza e spesso chi lo fa è la politica e imprenditori che sono sordi ad alcune raccomandazioni.

Ho la certezza che il vento sta cambiando e che alcune scellerate scelte saranno destinate al fallimento completo.

La nostra terra oggi non è più in grado di porre rimedio alle tante imbecillità umane e se non si ascolta la scienza chi si dovrebbe ascoltare... il pizzaiolo del paese o il "politicuccio" diventanto sindaco?

In Italia si è persa una cosa importante... il livello. Non si comprende più chi dovrebbe parlare e chi invece farebbe meglio, per incompetenza e mancanza di titoli, a non parlare.

Al seguente indirizzo troverete le mie osservazioni e la mia relazione al PNA, Piano Nazionale Aeroporti:

drive.google.com/file/d/15VxCZ2KVqRyoeBocsvYGsTjgYJl21Rxa/view