Matteo Renzi si è intestardito nella volontà di abolire il reddito di cittadinanza. Già due volte ha proposto di raccogliere firme per cancellare la misura dei Cinque Stelle. “Noi siamo il partito del lavoro”, ha dichiarato durante un convegno. “Siamo”, un plurale fuori luogo se si pensa che Renzi non ha mai svolto un lavoro vero in vita sua, l'unica “fatica” che ha conosciuto è stata quella nell'azienda del babbo e lo ha fatto per poco tempo prima di darsi alla pacchia politica.

Lui parla di lavoro, ma vive in una botta dorata, sia grazie ai soldi pubblici sia a quelli privati. Denaro che intasca dalle società in qualità di consulente. Qualche tempo fa Il Fatto Quotidiano lo mandò su tutte le furie quando pubblicò sulla rete l'elenco delle società che hanno pagato oltre due milioni e mezzo di euro a Renzi per le sue prestazioni professionali. I versamenti sono elencati negli atti dell’inchiesta della Procura di Firenze sulla Fondazione Open, una società usata come una sorta di cassaforte personale del leader di un partito, Italia Viva, che al massimo rappresenta solo sé stesso.

Le entrate di Renzi dal 2018 al 2020 furono riassunte in una tabella titolata il conto corrente e relative solo alle entrate delle attività extraparlamentari di Renzi, quelle che lui svolge nonostante ricopra una carica pubblica che, almeno teoricamente, sarebbe mirata a fare gli interessi degli elettori, non delle lobby che finanziano le sue campagne elettorali e pagano le sue consulenze, nonostante che non possa farlo per una questione di conflitto di interessi.

Renzi aveva accusato il giornale di Gomez di aver violato la sua privacy dopo la pubblicazione del conto corrente incriminato, seguito a ruota dai suoi parlamentari lacchè, forse perché innervosito dal fatto che l'opinione pubblica fosse venuta a conoscenza di quanto gli abbia fruttato l'attività da lui sottratta da quella da senatore per il quale è già pagato. Stipendio che non è incluso nel conto corrente pubblicato dal Fatto Quotidiano e che gli ha assicurato, in tre anni da politico, una somma che oscilla fino a quattrocentomila euro.

Tutto lecito, dice lui. Se è così, allora dovrebbe essere lecito pure il comportamento degli impiegati pubblici che timbrano il cartellino delle presenze e poi se ne vanno a fare un secondo lavoro. Ma si sa come sono fatti i politici: è vietato fare solo quello che non vogliono loro. Anche se questo vuol dire proporre un referendum per abolire il reddito di cittadinanza e fare un favore a quelle lobby cui Renzi deve la sua sopravvivenza economica e politica.