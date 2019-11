Una vecchia foto di una bambina, che insieme a quelli che sembrano i suoi due fratelli tanta è la somiglianza, ha fatto il giro del mondo per questo motivo: Greta Thumberg è, in realtà una viaggiatrice del tempo.

Cheee?

In fondo, per chi ha del tempo da perdere, le prove per confermarlo ci sono tutte. Infatti, la foto in questione risale al 1898, si intitola "Three children operating a rocker in a Gold Mine on Dominion Creek, Yukon Territory" ed è relativa alla corsa all'oro nel Klondike. La bambina ripresa in primo piano è "una stampa e una figura", la fotocopia esatta, di Greta Thumberg. La foto non è stata manipolata o taroccata... è assolutamente originale.

Quindi, in base alla logica corrente, l'unica spiegazione possibile è che Greta riesca a viaggiare nel tempo inviata tra noi come novella Cassandra per allertarci sui pericoli del clima e che quella ripresa nell'immagine sia lei mentre stava a contendere a Zio Paperone la scoperta della prima pepita d'oro.

In realtà, come spiega l'italianissimo Ruggero Taradel che insegna all'Università di Washington, molti svedesi parteciparono alla corsa all'oro nello Yukon e nel Klondike, come lo stesso Eric Hegg a cui si deve la foto.

Quindi, i bambini ritratti sono per l'appunto svedesi e visto all'epoca i gruppi nazionali erano geneticamente piuttosto omogenei, non è tansto assurdo strano che una ragazza di più di un secolo fa epoca possa assomigliare a Greta Thunberg.

A proposito... e quella vera adesso dove si trova? Ovviamente in viaggio e ovviamente sta solcando ancora una volta il mare, ma in senso inverso rispetto ad un paio di mesi fa. Dall'America, infatti, sta tonando in Europa sulla Vagabonde, una barca a vela iper tecnologica a emissioni zero, con destinazione Spagna, dove il 2 dicembre avrà luogo la conferenza sul clima Cop25 che avrebbe dovuto svolgersi in Cile.