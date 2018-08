Benny Camaro pubblica il nuovo brano Love (No Definition) by KUMUSIC

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Benny Camaro, dj producer ed artista italiano che il 10 agosto 2018 pubblica su No Definition il suo nuovo singolo "Love". Camaro da tempo collabora con KUMUSIC, agenzia italiana specializzata nel supportare artisti, dj, label e management a livello di marketing e comunicazione in Italia e nel mondo.



Come è nato questo brano?

Il brano è nato in una notte insonne, di quelle calde e umide in cui non riesci a prendere sonno. Pensi a tante cose ed il modo migliore per me di racchiudere il tutto è metterlo in una canzone.



Chi l'ha scritto?

L'ho scritto interamente, come tutte le cose che faccio uscire. Anche la fase produttiva e di arrangiamento, fino alla realizzazione del mix e mastering è stata interamente curata da me negli studi di +Music Recordings.



Cosa provi quando lo ascolti adesso?

Provo un'immensa soddisfazione quando l'ascolto e voglia di migliorare sempre di più, cercando nelle mie canzoni lacune o errori che pensavo non esistessero.



Cosa ti piacerebbe provasse chi l'ascolta?

Mi piacerebbe che chi l'ascolta provasse benessere e spensieratezza... ma anche rabbia o tristezza, sfogarsi. Quando una canzone diventa parte della vita di qualcuno vuol dire che sei arrivato al cuore... Questo mi piacerebbe davvero.

Al seguente indirizzo è possibile ascoltare ed aeventualmente acquistare il nuovo brano: http://classic.beatport.com/release/love/2342797

Inoltre, da non dimenticare che da poco è online anche il nuovo sito di Benny Camaro: www.bennycamaro.com