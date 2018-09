L'odio del PD... ma prima non vengono i figli?

Quelli del PD non sanno più cosa inventarsi. Ora organizzano per il 29 settembre una manifestazione "contro il governo dell'odio".

Se significa il governo da loro odiato non lo condivido ma è incontestabile. Se invece intendono contro il governo che incita all'odio dovrebbero farmi capire a cosa si riferiscono.

Ma come sempre a loro non serve documentazione, basta proclamare uno slogan il più possibile offensivo contro gli avversari e sono sicuri che tutti i compagni lo ripeteranno convinti e convinti di convincere. Ma forse siamo meno stupidi di come ci credono.

Prima i figli, così è scritto nel Vangelo.

Una donna straniera che aveva una figlia indemoniata chiede aiuto a Gesù:"Signore, aiutami!". Ed egli rispose: "Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini".

Prima i figli dei cagnolini, cioè prima i giudei dei pagani, prima i concittadini degli stranieri.

Ma il Pd non sembra ricordarlo... forse perché dà troppa ragione a Salvini e al suo "Prima gli italiani".