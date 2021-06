Presentata questa mattina a Palazzo dell’Aquila la decima edizione della “Milazzo Marathon Swim Event”, che si svolgerà nelle acque della città del Capo il 29 agosto. All’incontro sono intervenuti i rappresentanti delle due società organizzatrici, “Ulysse Nuoto” e “Baia S. Antonio”, Gianfranco Andaloro, Nino Fazio e Tommaso Saccà, il Sindaco Pippo Midili e l’Assessore allo Sport Antonio Nicosia.

L’appuntamento sportivo, ormai consolidato, è inserito nel calendario agonistico della Federazione Italiana Nuoto tra le 15 gare del Gran Prix Italian open water. Previsti due momenti: il “Periplo del Capo”, nelle ore mattutine, prova di campionato regionale con partenza da Levante e arrivo a Ponente dopo aver nuotato per circa 10 Km; il secondo, denominato “Il Miglio mamertino”, che invece si svolgerà nelle acque di Ponente e da quest'anno prenderà il nome di “Memorial Aurelio Visalli”, nel ricordo dell'eroico gesto del sottufficiale milazzese della Guardia Costiera scomparso in mare nel settembre 2020. Alla presentazione odierna era presente anche la giovane moglie del militare Tindara Grosso.

“Un evento – hanno detto i promotori – che ha sempre registrato una entusiastica partecipazione e negli ultimi due anni, il numero degli atleti presenti alle gare, provenienti dall’Italia e dall’estero è stato superiore a 300 con numeri da record in particolare per le categorie giovanili”. Andaloro e Fazio hanno altresì evidenziato che dallo scorso anno la manifestazione gode anche del patrocinio, in aggiunta a quello del Comune, dell’Area Marina Protetta proprio per l’attenzione da parte degli organizzatori e della Fin per l’ambiente e gli scenari naturali; inoltre il “Periplo del Capo” è stato inserito dalla stessa Fin tra le quattro “gare storiche” d’Italia (le altre tre sono la Maratona degli Etruschi, la Coppa Byron e la Traversata dello Stretto), in considerazione dell’alto livello tecnico, organizzativo e di sicurezza dimostrato in questi dieci anni.

“Ci aspetta una giornata ricca di grande sport e di emozioni. – ha detto l’Assessore Nicosia – In questi anni i promotori della Milazzo Marathon hanno dimostrato di essere garanzia di successo e di risultati importanti e quindi come Amministrazione non possiamo che continuare a sostenere questo evento in una città, dove il nuoto ha rappresentato uno sport capace di darci grandi successi sia nel passato che nel presente”.