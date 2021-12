Tutti gli eventi preannunciati dal medico e astrologo francese Michel de Nostradame (1503-1533), meglio conosciuto come Nostradamus, si sono inspiegabilmente verificati: dalla caduta del muro di Berlino alla catastrofe nucleare di Chernobyl, dalla guerra del Golfo alla comparsa di nuove epidemie come l’Aids, sino ad arrivare all’attentato al Papa e alla caduta delle Torri Gemelle. In un libro pubblicato di recente da Mondadori dal titolo Nostradamus, le nuove profezie fino al 2025, a cura dello scrittore francese Jean-Charles de Fontbrune, uno dei maggiori esperti di Nostradamus, è predetto l’avvenire dell’umanità del ventunesimo secolo.

Il volume contiene un’elaborazione del testo originario Centuries et prophéties (1555), considerato l’opera summa dell’astrologo francese, composto di un centinaio di quartine in rima che presagiscono eventi catastrofici.



1. La profezia di Nostradamus per il 2022: guerre e immigrazione

Nella decima quartina del terzo secolo si parla proprio dell’anno 2022 e Nostradamus effettua la seguente previsione:

Di sangue e fame maggiore calamità. Sette volte appreste alla spiaggia marina. Monech di fame, luogo preso, prigionia.

Guerre e immigrazione, dunque, caratterizzeranno il prossimo anno con esiti pressoché disastrosi. Il che per il nostro Paese potrebbe tradursi in un’accentuazione dei numeri degli sbarchi sulle coste come già hanno lasciato presagire gli avvenimenti degli ultimi giorni.



2. La profezia di Nostradamus per il 2022: crisi politica

I templi sacri del primo stile romano, rifiuteranno le fondamenta della Dea.

La crisi internazionale predetta da Nostradamus potrebbe riflettersi in uno sfaldamento delle fondamenta dell’Unione Europea, fondata nel 1957, dovuto all’instabilità politica. Secondo l’astrologo la crisi governativa potrebbe essere dovuta a un alto tasso di inflazione, ovvero la crescita dei prezzi in un’economia in fallimento. L’inflazione (e la fame) porteranno alla ribellione dei popoli.

Il miele costerà molto più della cera delle candele. Così alto è il prezzo del grano. Che l’uomo è smosso il suo simile a mangiare nella disperazione.



3. La profezia di Nostradamus per il 2022: l’assedio di Parigi

La decima quartina di Nostradamus getta inoltre una nuova ombra sulla capitale francese, messa a ferro e fuoco. La Francia, a detta dell’astrologo, potrebbe infatti essere insidiata da una non meglio precisata “minaccia proveniente da est”. Inoltre, Nostradamus prevede che i soldati si accampino tutt’intorno alla “grande Città”.



4. La profezia di Nostradamus per il 2022: crisi climatica

Sotto il clima babilonese opposto. Grande sarà senza effusione.

La penultima enigmatica profezia di Nostradamus per il 2022 sembra legarsi al cambiamento climatico, grave emergenza del nostro secolo. L’astrologo sembra preannunciare la carenza di materie prime, l’aumento delle temperature dei mari e, infine, un terribile terremoto che scuoterà l’Asia in un periodo di grave siccità.

Verso la mezza siccità estrema. Nella profondità dell’Asia diranno terremoto.



5. La profezia di Nostradamus per il 2022: l’ascesa dell’intelligenza artificiale

La tecnologia si è evoluta così tanto negli ultimi decenni che è difficile prevedere quali sviluppi si verificheranno da un anno all’altro. Questo rende ancora più impressionante il fatto che Nostradamus sembri ipotizzare l’intelligenza artificiale già nel 1500. La quartina di Nostradamus in ogni caso è ambigua e non parla direttamente di robot, termine sconosciuto all’astrologo cinquecentesco.

La Luna nel pieno della notte sopra l’alta montagna. Il nuovo saggio dal cervello solitario lo vede. Dai suoi discepoli invitati a essere immortali. Occhi a sud. Mani in seno, corpi nel fuoco.

Con il termine“ intelligenza artificiale” ci si può riferire a svariati apparecchi tecnologici: dagli altoparlanti intelligenti al riconoscimento facciale, sino alle nuove automobili a guida autonoma. Molti esperti hanno già messo in guardia sui rischi e le possibili implicazioni di affidarsi troppo alla tecnologia. Nostradamus era in anticipo sui tempi con la sua descrizione dei “discepoli immortali” che sembrano riferirsi ai robot contemporanei.



6. La profezia di Nostradamus per il 2022: morte di un grande personaggio

In conclusione Nostradamus predice per il 2022 l’improvvisa morte di un primo personaggio, che porterà un grande cambiamento.

Quale sarà la grave perdita che attende il mondo nel 2022?

Gli esperti puntano il dito contro il dittatore coreano Kim Jong-Un, che già nel corso del 2020 aveva mostrato un dimagrimento improvviso dovuto forse a una grave malattia. Ma l’enigmatica formula di Nostradamus potrebbe riferirsi anche a sua Maestà, la regina Elisabetta d’Inghilterra.

God save the Queen, direbbero gli inglesi. Per la salvezza della regina d’Inghilterra possiamo tuttavia osservare che le predizioni di Nostradamus sono state giudicate come esempi della cosiddetta “chiaroveggenza retroattiva”. A detta degli studiosi, infatti, le quartine sono scritte in un modo talmente ambiguo che chiunque, a posteriori, può leggerle e interpretarle come meglio crede.

_____________

Naturalmente, queste sono tutte previsioni facili da fare, visto che guerre, calamità, immigrazioni e fame ci sono sempre state. Quindi, profetizzarle sarebbe un po' come scoprire l'acqua calda. C'è però un versetto dell'Apocalisse che non viene messo abbastanza in risalto, soprattutto in tempo di Covid. Ed è quello che recita:

Poi il terzo angelo suonò la tromba e dal cielo cadde una grande stella, ardente come una torcia, che piombò su un terzo dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. Il nome della stella è Assenzio; e un terzo delle acque diventò assenzio. Molti uomini morirono a causa di quelle acque, perché erano diventate amare. (Ap: 8, 10-11).

Sembra quasi un riferimento alle pandemie che hanno colpito l'umanità nel corso della storia, i virus velenosi come l'assenzio che uccidono proprio come il moderno e tremendo Covid-19.