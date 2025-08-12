Linosa, il porticciolo che non si lava mai.

C’è un filo conduttore che attraversa gli anni sull’isola: non è la cultura, non è la tradizione marinara… è lo scarico fognario nello stesso punto, come un vecchio amico che non ti molla mai.

Cambiano sindaci, assessori, gestori, bandi, loghi sulle carte intestate… ma il tubo resta lì, fedele alla sua missione.

Ogni estate, puntuale come il traghetto in ritardo, il piccolo porticciolo riceve il suo “abbraccio” dal troppo pieno della vasca che si sversa nello scalo vecchio. Un evento atteso da bagnanti e pescatori con la stessa gioia con cui si aspetta un temporale il giorno di Ferragosto.

Le segnalazioni? Mare Amico con Claudio Lombardo ha denunciato la questione cinque anni fa. Da allora, l’unica cosa che è cambiata è… il calendario. Per il resto, tutto invariato...

Il Comune di Lampedusa e Linosa passa la patata bollente (o meglio, il refluo tiepido) ad Aica, società specializzata nel fare acqua da tutte le parti, ma solo in senso figurato… o forse no.

Così, ogni stagione turistica può contare su questa attrazione gratuita: un porticciolo “quasi incontaminato” che, nelle giornate clou, diventa una degustazione olfattiva a cielo aperto.

Un patrimonio UNESCO… ma nella categoria “immobilismo liquido”!