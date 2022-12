Twitter cancellerà a breve i nomi di 1,5 miliardi di account. Lo ha comunicato lo stesso "padrone" della piattaforma social, Elon Musk, precisando che ad esser cancellati, saranno gli account che non contengono tweet e a cui non viene fatto accesso da anni

Sempre Musk, tramite un tweet, ha dichiarato che i suoi sviluppatori stanno mettendo a punto un aggiornamento che informerà gli utenti sul reale stato del loro account, indicando se siano vittime di "shadow banning" (quando l'utente è oscurato a sua insaputa, in pratica un filtro relativo alla visibilità), il motivo per cui è stato applicato e come fare appello perchè venga eliminato.

Infine la Reuters, in una sua esclusiva, ha anticipato che Twitter, già dalla prossima settimana, consentirà ai propri inserzionisti, nel caso lo desiderino, di indicare delle parole chiave in base alle quali i loro annunci non saranno visualizzati in relazione ad un determinato contesto

La nuova funzionalità viene introdotta per rassicurare gli attuali e i futuri inserzionisti sul fatto che la loro pubblicità non venga visualizzata in tweet che incitino all'odio o altro, dopo che molti degli account sospesi in precedenza son stati riammessi.