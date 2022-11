La storica Azienda Agricola D'Adamo Potito "Aziende D'Adamo", attiva già dagli anni ottanta, dimostra come avviene la Produzione in campo aperto per la Coltura del Finocchio.

L'azienda D'Adamo ha avviato il suo percorso lavorativo occupandosi già da subito della coltivazione di ortaggi; cavolfiore, cavolo broccolo, prezzemolo, finocchio, carciofo, pomodoro, asparago e coltivazioni sotto serra. Con un'estensione di circa 60 ettari di terreno permette la rotazione coordinata delle colture garantendo al mercato la disponibilità di prodotti per ogni stagione.

Il sistema aziendale produttivo è stato presentato direttamente dai canali nazionali della rete #la7tv, nel programma condotto dalla produttrice cinematografica, attrice internazionale, e presentatrice Maria Grazia Cucinotta "l'ingrediente perfetto", andato in onda domenica 30 ottobre 2022.

In questa puntata viene raccontato il processo di trasformazione della coltura del Finocchio dal raccolto in campagna, allo stoccaggio nei magazzini fino ad arrivare sulle tavole dei consumatori.

Il finocchio è un ortaggio ricco di sali minerali, povero di calorie ed è spesso utilizzato nelle insalate miste, pinzimonio ma anche cotto a vapore o lessato. Il periodo in cui avviene spesso la coltivazione è durante l'estate per poi avere il raccolto in autunno.

La coltura del finocchio e le fasi di coltivazione.

La Coltura del Finocchio dal suo origine attraversa una serie di fasi; dalla preparazione del terreno che avviene mediante mezzi e strumenti ad innovazione tecnologica 4.0, al secondo procedimento quello del trapianto. Un passaggio molto delicato da affrontare in quanto si tratta di distribuire nel terreno, distanziando le piantine l'une dalle altre, un sistema meccanizzato di coltivazione che permette di poterle far crescere uniformemente, nutrirsi di acqua senza correre il rischio di appassire.

Terminata la fase del trapianto è opportuno preparare ed attivare il sistema di irrigazione, il che permette alle radici delle piante stesse di potersi attecchire nel terreno. Questo è un punto altrettanto importante che avvia il segmento di radicazione ed irrobustimento.



Testi di Marco D'Adamo