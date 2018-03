Villa Bonin - Vicenza: 3/3 dUB hip hop party, 9/3 She Wants Limone Arrogante, 17/3 Besame in the Jungle, 23/3 Cuore Matto I Japan Mon Amour, 31/3 We are Vicenza - La studentesca

3/3 dUB hip hop party

dUb è una sigla che significa dance urban beat. E' un party scatenato dedicato a chi ama i suoni black che fanno muovere a tempo tutto il mondo, non solo l'Italia, in questo periodo. Il meglio di hip hop, r'n'b e trap, mixato in modo unico. In main room, insieme ai dj resident Betsy e Ray Jones, come special guest arriva Double Deejay, uno dei più stimati dj italiani in ambito urban music e dintorni. Bolognese, è riuscito ad avvicinare alla sua musica molti tipi di pubblico, non solo gli intenditori, per merito di una selezione davvero curata. Nella sua carriera ha condiviso il palco con superstar come Lil John, Fat Joe, Club Dogo, Jay Santos e tanti altri. Al microfono c'è MC Calla, mentre in Barchessa Purple il sound è trap.

9/3 She Wants Limone Arrogante

A Vicenza e non solo per chi vuol scatenarsi fino all'alba c'è il party è Limone Arrogante. E' una festa decisamente divertente, perfetta per cantare ballare, con tre sole regole, tutte decisamente divertenti. Il 9 marzo 2018 a Villa Bonin, spazio di grandi dimensioni perfetto per muoversi a tempo tutta la notte, il party è She Wants Limone Arrogante. La musica è quella scatenata di star come Michael Jackson, Gigi D'Agostino, Il Pagante, Spice Girls, Rovazzi, Aqua, Franchino, J-Ax, Pitbull, Fedez, Fabri Fibra, Gabry Ponte, VengaBoys, Club Dogo, Prezioso, Scatman, Il Pagante, Baby K, Eiffel 65, Billy More, Cartoons, Alexia... e tantissimi altri. Chi pensa di trascorrere la solita serata in discoteca sbaglia di grosso: REGOLA N.1: Quello che succede al LIMONE, rimane al LIMONE. La missione ha inizio, comincia ad affrontare le sfide che ti si presenteranno. REGOLA N.2: Non porre limiti al tuo divertimento. Ballerai musica un po' dance, un pò trash di ieri e di oggi. REGOLA N.3: Rileggiti la regola 1, ovvero divertimento, delirio, pazzia, fatti travolgere dall'onda Gialla. Riassumendo alla sostanza, un Limone non si nega a nessuno! Resident DJs Riverbros e Alberto Alba Ruffo, voice performer Mirkolino, animazione by Lemon Girls & Limoncine. Nel Freitag Privè (Level 02) dj Miky B. e voice Kris T. Chi arriva per cena sceglie tra le proposte del ristorante, pizze ed hamburger gourmet.

17/3 Besame in the Jungle

Villa Bonin, top club di Vicenza, il 17 marzo 2018 diventa una vera giungla. Il party è Besame in The Jungle, perfetto per chi ha voglia di muoversi a tempo di urban, hip hop, reggaeton e non solo. Besame mette insieme ritmi scatenati, diversi a seconda dei momenti della serata, per un divertimento sorprendente. Il party è una notte ad alto impatto scenografico: c'è un corpo di ballo spettacolare, capace di dare emozione, mentre il sound è curato da professionisti del groove reggaeton, hip hop e non solo come Double Deejay, Andrea Bozzi e Nicola Bozzetto (quest'ultimo si occupa di dinner & dj session). Alla voce invece c'è la bella (e bravissima) Aryfashion. Gli artisti di Besame, la musica e l'impatto dello show stanno facendo parlare di questo successo ormai anche al di fuori della città di Vicenza. Chi lo desidera può vivere Besame già a partire dalle 21 con tante diverse formule per una cena che inizia sempre dall'aperitivo (si sceglie tra i menu del ristorante, pizza d'autore, hamburger, insalatone...). Come si fa a prepararsi, musicalmente e non, ad un evento di questo tipo? Tra i partner di Besame c'è Radio Stereocittà… e qui il party è in onda ogni giorno dalle 18 alle 19.

23/3 Cuore Matto I Japan Mon Amour

Un party Cuore Matto è pensato per ballare e cantare tutta la notte con il sorriso sulle labbra, fino all'alba. E' l'evento simbolo del divertimento a Vicenza e non solo, un appuntamento dedicato a chi vuol divertirsi ed emozionarsi con eleganza. Il 23 marzo '18 il party ha un sottotitolo orientale, Japan Mon Amour, per cui è l'evento perfetto per vuol viaggiare grazie a musica, show e scenografie fino a Tokyo, pur restando tranquillamente a Vicenza... In console a Villa Bonin, in main room, ci sono Andrea Castello, Aldo Fontana ed Andrea Bozzi. La voce invece è quella di Palm Beach. In Barchessa il sound è quello di Dj Ceffo e Dj Gianni B., mentre al microfono c'è invece Luca the Manufaactory.

31/3 We are Vicenza - La studentesca

We are Vicenza è l'evento studentesco più scatenato della città e non solo. E' una festa pensata e realizzata per gli studenti che possono finalmente riposarsi per la vacanze di Pasqua... e infiamma Villa Bonin, top club del Trivneto e non solo. We are Vicenza, ovvero WAV non è solo un evento, è una città in festa. Sette ore di musica, in due situazioni diverse, in una sola notte. L'evento è in collaborazione con Vgmania Viaggi & Eventi. Servizio pullman da tante città venete per poter arrivare e tornare comodamente a e da Villa Bonin.

