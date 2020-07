Chi ha tra i 18 ed i 25 anni, fino al 31 luglio 2020, può partecipare a MINI Meets Music Contest. Il contest offre al vincitore una vera e propria esperienza da professionista: un corso base presso Mat Academy, la realizzazione di una produzione discografica presso Studio1, la pubblicazione della traccia realizzata su una delle label coinvolte (Claps Records, DVS records). La traccia verrà anche stampata su vinile. Dettagli e modalità di partecipazione sono disponibili qui: https://www.meetmusic.it/mini-meets-music-contest/

Per partecipare alla selezione occorre rispondere tramite un video registrato con il proprio telefonino alle 5 domande che sono state rilasciate in diretta Facebook lunedì 29 Giugno alle ore 10:00 durante la presentazione della nuova edizione del Meet Music. Chi non ha partecipato all'evento in diretta può recuperare adesso: i video delle dirette sono disponibili sulla pagina Facebook di Meet Music: https://www.facebook.com/meetmusic.it/

I Video con le risposte vanno inviati al numero +393713340362 dal 1° Luglio fino al 31° Luglio 2020. E' un'opportunità davvero importante per chi ha voglia di provare a trasformare in realtà il proprio sogno musicale.



MINI Meets Music Contest nasce da Meet Music, una manifestazione creata e portata avanti da Luca Guerrieri. L'edizione 2020 di Meet Music Live Online, andata in scena in diretta Facebook il 29 e 30 giugno 2020 in diretta Facebook, in realtà non è ancora finita. Anzi, la community nata intorno all'evento sta continuando a fare proposte in ambito musicale e non, mentre vanno in onda sulla pagina Mixcloud di Meet Music nuovi dj Mix...