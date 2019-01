Pelledoca - Milano, ecco cosa si balla: 11/1 Cena Cantata e poi Badass con Mr. Mike, Joe T Vannelli, Don Joe, 12/1 Leo Bonarrivo presenta "Señorita". E poi...

11 gennaio cena cantata… e poi: BadAss, il party scatenato con Joe T Vannelli e Don Joe @ Pelledoca - Milano

BadAss mette insieme due generi musicali in cima alle classifiche mondiali, Hip Hop e House Music... due generi che hanno radici comuni, visto che sono entrambi nati negli USA dalla cultura americana nera e poi si sono diffusi nel mondo come linguaggi universali. "Badass", nello slang americano significa forte, bravissimo nel fare una certa cosa, ad esempio uno sport, oppure nel suonare uno strumento musicale. E' perfetto per indicare il carattere e la determinazione dei due artisti coinvolti in questo party, Joe T Vannelli e Don Joe, due artisti che senz'altro non hanno bisogno di presentazioni per chi ama house e hip hop. Special guest per una notte al microfono lo svizzero Mr. Mike, la voce di inni tutti da ballare come "Put Your Hand's Up in the Air" e "Pump it Up"… Badass prende vita anche il 25 gennaio 2019.

12 gennaio: Leo Bonarrivo presenta il suo nuovo singolo "Señorita" @ Pelledoca - Milano

Al Pelledoca - Milano arriva, anzi torna, il dj producer siciliano Leo Bonarrivo. Oltre che dj dalla grande esperienza, davvero stimato, ha appena prodotto "Señorita" con Jeffrey Jey, voce degli Eiffel 65, che di Leo è anche un grande amico. Leo Bonarrivo nasce a Siracusa il 26 aprile 1972. L'amore per la musica francese e latina di suo padre lo influenzano, mentre muove i primi passi come dj nel 1992, mentre fa i primi dj set al Malibù (SR), di cui successivamente diventa resident. Già nel 1996 collabora con l'amico Jeffrey Jey degli Eiffel 65 e nel 1997 realizza il suo primo remix, insieme a Maurizio Lobina (Eiffel 65), per il progetto "Minimal funk". Le sue scelte musicali hanno colorato innumerevoli serate di locali di riferimento come The Club Milano, Pelledoca Milano, Open Gate Roma, Distillerie Clandestine Roma, Hennessy Torino... ed infiniti altri spazi. Da allora la sua carriera, piena anche di singoli di successo tra cui la recente "Samba Boogie" è in continua crescita.

17 gennaio: 416 Band (live music) @ Pelledoca - Milano

Una live ben scatenata perfetta per un giovedì targato Pelledoca Milano. Chi lo desidera come sempre può cenare alla carta, con menu guidato e poi dopo il concerto ballare fino all'alba.

24 gennaio: Certe Notti con Johnson Righeira feat. Amy & Sofia @ Pelledoca - Milano

Per il party "Certe Notti" al Pelledoca - Milano il 24 gennaio '19 arriva uno dei pochi veri miti musicali anni '80, ovvero Johnson Righeira, 50% della band che mise in fila decine di grandissimi successi pop (da L'Estate sta Finendo a No Tengo Dinero). Cena su prenotazione 35 euro, aperitivo 15 euro, ore 22 live show, dalle 23 discoteca con Peter K e Giancarlo Romano dj.



