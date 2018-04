OnePlus 6: verrà presentato ufficialmente il 16 maggio a Londra

OnePlus ha saputo imporsi nel mercato degli smartphone grazie a prodotti con caratteristiche da top di gamma, ma venduti a prezzi più che vantaggiosi.

Lo scorso anno i prezzi sono aumentati rispetto alla sua tradizione, rimanendo comunque sempre competitivi. L'attesa per i nuovi dispositivi di questa serie è sempre stata elevata e, pertanto, anche adesso si attende con molta curiosità e con una certa ansia di conoscere le novità disponibili nel OnePlus 6 .

Dopo aver saputo in anticipo alcune caratteristiche di questo dispositivo (ammesso che le voci fossero corrette), come la presenza del Qualcomm Snapdragon 845 come CPU e di un display Amoled da 6,28", ora sono stati svelati anche data e luogo della sua presentazione, il 16 maggio a Londra.