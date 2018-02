Diritto di autore: pesanti sanzioni se non rispettato.

Tutto nasce da un’idea. Ogni opera nasce da un’idea, dalla creatività dell’autore: in ogni opera musicale, letteraria, teatrale, cinematografica, lirica e delle arti visive c’è tutto il suo impegno, che merita di essere tutelato.

Curioso il caso di una associazione di Ferrara che si occupa di formazione in una specifica disciplina olistica giapponese (addirittura riconosciuta da un Ente di Certificazione), alla quale viene riconosciuto il suo iter formativo (depositato anche con atto notarile), che un professionista del benessere spacciava per suo.

A tal proposito si ricorda che Il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera. Ciò significa che l’autore dell’opera dispone automaticamente di tale diritto, a patto che essa sia inedita. L’autore detiene quindi il diritto esclusivo di utilizzare l’opera e può autorizzarne o rifiutarne la riproduzione, la distribuzione, l’esecuzione o la rappresentazione.

Se viene attuata una violazione del diritto d’autore, si può incorrere in varie tipologie di sanzioni, sia civili che penali, a seconda della violazione commessa.

Tali sanzioni possono inasprirsi se chi utilizza l’opera senza aver ottenuto il consenso dell’autore, lo fa a scopo di lucro, come nel caso citato della Associazione Ferrarese alla quale sono stati riconosciuti tutti i diritti.

Oggi addirittura è possibile avviare Il tutto senza il bisogno di rivolgersi ad un giudice o richiedere l’appoggio di un avvocato; il titolare del contenuto può far valere il proprio diritto tramite una semplice e veloce procedura amministrativa direttamente all' AGCOM.

I copioni, sono avvisati.

