Dal 21 al 27 luglio 2025, la Summer School vedrà NABA insieme ad altre prestigiose realtà accademiche internazionali, offrire agli studenti un’esperienza internazionale e interdisciplinare

Milano, 10 luglio 2025 – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti prende parte alla Summer School nell’ambito della Biennale di Berlino in programma dal 21 al 27 luglio 2025 che vede il proprio Dipartimento di Arti Visive cooperare con altre prestigiose realtà accademiche quali la Goethe-University Frankfurt, Institute of Art History, Hochschule für Bildende Künste–Städelschule e Technical University Berlin, Institute of Art Studies and Historical Urban Studies.

La Summer School sarà un’occasione interdisciplinare che coinvolgerà gli studenti delle tre realtà e che avrà come tutor Merten Lagatz, Technical Università di Berlino - Institute of Art Studies e Historical Urban Studies, Marco Scotini NABA Visual Arts Department Head e Andris Brinkmanis, Course Leader del Triennio in Pittura e Arti Visive di NABA.

Nell’ambito dell’iniziativa NABA lancia anche una borsa di studio dedicata ai talenti emergenti nelle Arti Visive e aperta a studenti internazionali allo scopo di sostenere i giovani motivati e di talento nel loro percorso formativo. La borsa di studio è volta alla copertura parziale della retta di frequenza per un Biennio Specialistico o un Master Accademico dell’Area Visual Arts dell’Accademia, in partenza da ottobre 2025 o da febbraio o da ottobre del 2026. C’è tempo fino al 30 agosto 2025 per inviare la domanda per la borsa di studio.

La 13a Biennale d'Arte Contemporanea di Berlino “Passing the Fugitive On”, curata da Zasha Colah, docente del Biennio Specialistico in Arti Visive e Studi Curatoriali di NABA, con l’assistant curator Valentina Viviani, alumna dell’Accademia, in programma fino al 14 settembre 2025, ha tra i suoi propositi quello di creare una piattaforma internazionale per gli artisti che affrontano con il loro impegno creativo le complesse sfide globali con spirito di solidarietà, resilienza e dialogo trasformativo. Gli studenti della Summer School saranno coinvolti anche in workshop e incontri con artisti e curatori per un’esperienza internazionale. Sarà proprio la curatrice Zasha Colah insieme ad Alex Wieder, Direttore della Biennale d’Arte Contemporanea di Berlino a dare il benvenuto agli studenti il primo giorno del corso estivo.