(Un momento del concerto di chiusura dell'AmbriaJazz 2022 a Bormio. Photo Credit: Marina Magri).

SONDRIO- Lo scorso 31 luglio del 2022 si è chiuso con un grande successo un mese intenso di grande jazz grazie ad un ricco calendario di concerti in Provincia di Sondrio ed in Svizzera. E questo grazie all'AmbriaJazz Festival #Armonia Estate 2022 che è stato caratterizzato da un ricco programma di eventi concentrato proprio in un mese. In particolare, l'AmbriaJazz Festival #Armonia Estate 2022 è partito giovedì 30 giugno a Castione Andevenno, presso l'Auditorium Leone Trabucchi, con l'esibizione di 'Free...' Michele Fazio Trio. Precisamente, con Michele Fazio al piano, Mimmo Campanale alla batteria e Marco Loddo al contrabbasso. Oltre al concerto, ci sono state pure due iniziative legate al progetto collaterale e green #jazzcamminante. Quella a piedi con partenza da Triasso, e quella in bicicletta con la partenza dalla sede di Valtelbike Albosaggia.

Federico Calcagno & friends a Piateda Alta e Barionda – Helga Plankensteiner Quintet a Berbenno di Valtellina

Sabato 2 luglio del 2022 c'è stato l'appuntamento a Piateda Alta, nella Chiesa Sant'Antonio Abate, con #Armonia – Federico Calcagno & friends. Precisamente, con Federico Calcagno al clarinetto basso e clarinetto, Natalia Rogantini voce, Clelia Di Capita voce, Stefano Grasso alle percussioni e batteria, Federico Scali alla chitarra e Mirco Francretti synth, tastiere e fisarmonica. Pure a Piateda Alta, inoltre, c'è stato il #jazzcamminante a piedi ed il #jazzcamminante in bicicletta. Venerdì 8 luglio l'AmbriaJazz Festival #Armonia Estate 2022 si è spostato a Berbenno di Valtellina. Precisamente, al Funtanée di Polaggia con Barionda – Helga Plankensteiner Quintet. Con Helga Plankensteiner sax baritono, Massimiliano Milesi sax baritono, Rossano Emili sax baritono, Giorgio Beberi sax baritono e Mauro Beggio alla batteria.

I Mudpie a Poggiridenti e Renacerò – Ugo Viola 6T a Bianzone

Doppia performance sabato 9 luglio del 2022 a Poggiridenti sempre nell'ambito dell'AmbriaJazz Festival #Armonia Estate 2022. Prima con la performance musicale itinerante “Germogli sonori” – Green Fest in #armonia in Piazza del Buon Consiglio. E poi, in piazza della Torre dei Da Pendolasco con l'esibizione dei Mudpie. Precisamente, con Marta Colombo voce e percussioni; Alex Stangoni cigarbox guitar e dobro; Nicola Rizzi all'armonica e Sebastiano Ruggeri alla batteria. Per la tappa di Poggiridenti, inoltre, nell'ambito dell'AmbriaJazz Festival #Armonia Estate 2022 ci sono stati pure altri due importanti eventi collaterali legati sempre al progetto green #jazzcamminante. Precisamente, l'iniziativa #jazzcamminante a piedi con la partenza da località Palù, e #jazzcamminante in bicicletta con la partenza dalla sede di Valtelbike Albosaggia. Domenica 10 luglio del 2022, invece, l'AmbriaJazz Festival #Armonia Estate 2022 si è spostato a Bianzone, presso la Tenuta la Gatta, per il concerto Renacerò – Ugo Viola 6T. Con Ugo Viola alla fisarmonica, Marco Viola al violino; Valentina Fornero al violoncello, Valerio Signetto al saxofono e clarinetto, Giuseppe Calvagna al contrabbasso e Maurizio Fornero al pianoforte. Per l'occasione, inoltre, anche per la tappa di Bianzone ci sono state le iniziative di #jazzcamminante. Precisamente, #jazzcamminante a piedi con i Volontari dell’Ecomuseo Delle Terrazze Retiche di Bianzone, e #jazzcamminante in bicicletta con la partenza dalla sede di Valtelbike Albosaggia.

A Poschiavo e Tirano altre due tappe dell'AmbriaJazz Festival #Armonia Estate 2022

A Poschiavo – Giardini incantati, venerdì 15 luglio del 2022 c'è stato il concerto NJG – Lorenzo Bisogno 4T feat Massimo Morganti. Con Lorenzo Bisogno al sassofono tenore, Manuel Magrini al piano, Pietro Paris al contrabbasso, Lorenzo Brilli alla batteria e Massimo Morganti al trombone. Mentre sabato 16 luglio del 2022 l'AmbriaJazz Festival #Armonia Estate è arrivato a Tirano, allo Scalo Ferroviario, per proporre Murmuration & J.C. Fernandez – Pasquale Mirra 5T. Con Pasquale Mirra al vibrafono e percussioni, Davide Angelica alla chitarra ed ai sintetizzatori, Riccardo Di Vinci al basso elettrico, Danilo Mineo alle percussioni; Marco Frattini alla batteria e Feat Jennifer Cabrera Fernandez per l'esibizione di danza.

Da Sondrio al ritorno a Piateda con Lars Danielsson 4T

L'AmbriaJazz Festival #Armonia Estate 2022 ha fatto tappa pure a Sondrio, lo scorso 17 luglio al Castel Masegra con il concerto Enzo Favata – The Crossing. Precisamente, con Enzo Favata sax theremin, Pasquale Mirra al vibrafono, Andrea Dominoni basso e Marco Frattini alla batteria e percussioni. Mentre venerdì 22 luglio del 2022, all'Auditorium S. Antonio di Morbegno, c'è stata la splendida performance concerto 'Piano Solo Corpo Solo' con Simone Graziano al piano, e Claudia Caldarano per l'esibizione di danza. Il 23 luglio del 2022 l'AmbriaJazz Festival #Armonia Estate è tornato a Piateda, ed in particolare alla Centrale Edison per il concerto 'Liberetto III' – Lars Danielsson 4T. Con Lars Danielsson al contrabbasso, violoncello e piano; Gregory Privat al piano; John Parricelli alla chitarra e Robert Ikiz alla batteria e percussioni. Inoltre, il concerto di Piateda alla Centrale Edison è stato preceduto dall'iniziativa #jazzcamminante per tutti con il concerto di Carlo Maver, e con il ritrovo e partenza dalla Centrale Edison Venina.

Grandi concerti a Mazzo di Valtellina e Ardenno con Gregory Privat e Javier Girotto

Domenica 24 luglio del 2022 l'AmbriaJazz Festival #Armonia Estate ha fatto tappa a Mazzo di Valtellina – Palazzo Lavizzari, per il concerto 'Yonn' - Gregory Privat piano e vocals. Mentre venerdì 29 luglio del 2022 a Ardenno, in Piazza Roma, grande performance musicale con 'Santuario' - Javier Girotto & Vince Abbracciante. Precisamente, con Javier Girotto sax soprano, baritono e flauti, e con Vince Abbracciante alla fisarmonica.

Ultime due tappe AmbriaJazz Festival 2022 a Piateda e Bormio

Il 30 luglio del 2022 l'AmbriaJazz Festival #Armonia Estate è tornato per la terza volta a Piateda. Stavolta nel prato della Chiesa ad Ambria per il concerto Fis _Armonia - Ugo Viola, solo fisarmonica. Ma anche per due iniziative collaterali legate sempre al progetto di sostenibilità ambientale e di mobilità dolce #jazzcamminante. Precisamente, #jazzcamminante in bicicletta con la partenza dalla sede di Valtelbike Albosaggia. E #jazzcamminante a piedi con le Guide del Parco delle Orobie Valtellinesi. Gran finale infine, per l'edizione del 2022 dell'AmbriaJazz Festival #Armonia Estate, a Bormio il 31 luglio. Con il concerto, in Piazza del Crocifisso, 'Fantàsia' - Jacopo Ferrazza 5T. Precisamente, con Jacopo Ferrazza al contrabbasso, synth, e composizioni; Enrico Zanisi al pianoforte, synth e live electronics; Alessandra Diodati voce, Valerio Vantaggio alla batteria e Livia De Romanis al violoncello. Per tutti i concerti dell'AmbriaJazz Festival #Armonia Estate 2022, il pubblico ha assistito agli eventi con la prenotazione obbligatoria online, dal portale ufficiale ambriajazzfestival.it, e con l'ingresso ad offerta. La kermesse musicale, inoltre, è stata organizzata e si è tenuta facendo leva sulle migliori prassi per quel che riguarda l'ecosostenibilità e la riduzione dell'impatto ambientale.

Cosa sapere su AmbriaJazz ODV, organizzazione di volontariato

Nel proporre un intenso mese di jazz a partire dal 30 giugno e fino al 31 luglio, l'AmbriaJazz Festival #Armonia Estate 2022 è stato frutto del lavoro di AmbriaJazz ODV che, costituita nel 2009, è un'organizzazione di volontariato che conta attualmente undici soci e circa 60 volontari tra quelli che sono regolarmente attivi e quelli che, invece, prestano invece la loro opera in via occasionale. L'organizzazione di volontariato AmbriaJazz ODV è impegnata nelle iniziative culturali con focus, in particolare, su quelle concertistiche. Ma senza tralasciare pure la fotografia, il teatro, le arti figurative e tutte le espressioni dell'arte contemporanea e d'avanguardia. Con la sede che si trova a Ponte in Valtellina, comune della Provincia di Sondrio, AmbriaJazz ODV collabora sul territorio con altre associazioni locali incluse pure quelle che operano nel volontariato, nonché con le imprese che rientrano nel terzo settore.