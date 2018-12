Cost - Milano, i prossimi appuntamenti: 6/12 Unconventional Thursday per sognare, 7/12 Luxury Model Party, per scoprire la nuova Grace Jones… e il Capodanno 2018 è Noblesse Oblige

A dicembre il divertimento al Cost - Milano cresce ancora.

Giovedì 6 dicembre '18 l'evento è Unconventional Thursday, un nuovo party animato dai perfomer di Visionair Events da vivere in un'atmosfera decisamente internazionale. E' un appuntamento unico in città per ciò che succede mentre si cena, come sempre alla carta, ovvero scegliendo dal ricco menu del Cost. Cost infatti durante il suo Dinner Show mette in scena il talento e la stravaganza degli artisti di Visionair Events, collettivo italiano già attivo nel mondo (Ibiza, Dubai, Londra, Billonaire, etc). Mangiafuoco, maghi, prestigiatori, cantanti, ballerini, performer, strani personaggi, sempre diversi ogni settimana...

Venerdì 7 dicembre '18 invece per l'atteso Luxury Model Party al Cost - Milano sono presenti le 50 finaliste del concorso World Top Model, che presentano una collezione del bran Kuea. Negli anni World Top Model ha ospitato modelle poi diventate superstar come Claudia Schiffer, Valeria Mazza e pure Grace Jones. L'evento è prodotto da Fiore Tondi Production.

E a Capodanno 2019, che succede al Cost - Milano? L'evento è Noblesse Oblige. Il party (a numero chiuso, solo su prenotazione), parte alle 21 con una cena di gala. Dalle 22,30 c'è il piano bar del carismatico "Affo" Francesco Affinito, che coinvolgerà il pubblico con un repertorio di musica tutta da cantare fino alla fine dell'anno vecchio. Allo scoccare della mezzanotte si brinderà con Champagne GH MUMM, per poi proseguire la serata a suon di musica, in mix irresitibili di successi del 2018 e gli evergreen del passato. Dress Code: Black Tie.

Cost è aperto ogni giovedì, venerdì e sabato sera. Dal lunedì al venerdì business lunch.

Cost Milano

via Tito Speri n.8, Milano

0262690631

https://www.facebook.com/CostDiscoRestaurantMilano/

http://www.ristorantecost.it