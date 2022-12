La battaglia del governo Meloni contro il reddito di cittadinanza si arricchisce di ulteriori dettagli mirati a fare gli interessi delle aziende a discapito dei lavoratori. L'idea di base della misura pentastellata era stata pensata proprio per garantire alle persone di trovare lavori decenti ed evitare offerte da caporalato.

Il reddito di cittadinanza non può essere una misura assistenziale a vita, soprattutto per chi è in condizioni di lavorare. Questo è vero. Ma, nelle intenzioni di chi lo ha concepito, prima di essere revocato era necessario che un beneficiario trovasse un impiego congruo: ovvero, un lavoro che fosse in linea con le sue esperienze, le sue competenze e, soprattutto, decoroso. E quando si parla di impieghi decorosi, si parla di lavori garantiti dai contratti nazionali. Un parolone davanti al quale molte imprese storcono il naso.

Da quando è stato introdotto, nel 2019, il reddito di cittadinanza, con tutti i suoi difetti da migliorare e i suoi abusi da contrastare, ha evitato forme di lavoro indecenti. Soprattutto nelle Regioni del Sud, dove il lavoro nero è la regola e molte imprese impiegano i loro dipendenti senza alcuna copertura né previdenziale né assicurativa e nemmeno sanitaria. Tant'è vero che, se ti fai male, ti lasciano fuori a un ospedale e scappano via, per non finire nei guai.

Questa moda italiana di usare i lavoratori come semplice merce di scambio è stata ripristinata da quel gran genio di Maurizio Lupi che ha eliminato la parola “congrua” dal reddito di cittadinanza. Che vuol dire, adesso? Vuol dire che si perderà il beneficio statale rifiutando una qualunque offerta di lavoro, anche un impiego per il quale non si è formati, con uno stipendio ridicolo e magari dall'altra parte dell'Italia. Insomma, tutto tornerebbe come prima.

È evidente che il governo Meloni, con la scusa dei fannulloni che preferirebbero tenersi 500 euro al mese piuttosto che accettare lavori da 1400 euro, con i contributi, la tredicesima e le ferie pagate, punta a favorire gli sfruttatori. Secondo un modus operandi che rientra nelle parole del ministro Lollobrigida, per cui si devono accettare anche lavori umili. Ma che cosa intende il ministro? Lo spiega, riferendosi ai lavori che fanno gli immigrati ma non gli italiani, con le parole "noi importiamo schiavi quando apriamo i flussi dall’estero".

Ecco, appunto, schiavi. Quelle che stiamo vedendo sul reddito di cittadinanza sono modifiche che si pongono proprio in questi termini: lo sfruttamento dei poveri, il ripristino di una schiavitù mascherata attraverso la trasformazione del diritto a un’esistenza dignitosa lasciata alla discrezione dell'impresa e non dello Stato. Una logica che vede i poveri considerati non esseri umani, ma semplici mezzi di produzione da usare e poi buttare via quando non servono più.