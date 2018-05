Samuele Sartini non si ferma mai: 12/5 Sesto Senso Desenzano, 26/5 RioBo Gallipoli, 11/8 Jimmy'z Montecarlo (...)

Samuele Sartini, top dj producer italiano attivo in tutto il mondo, anche per l'estate 2018 fa ballare i top club europei.

Ad esempio, è il protagonista musicale dell'Opening di Sesto Senso - Desenzano (BS). L'evento è previsto per sabato 12 maggio 2018. E' una delle prime date del nuovo tour dell'artista, "It will Shine Summer Tour", dedicato all'estate ed al suo prossimo singolo "It will Shine". Il 26 maggio, invece Sartini sarà in console alla prima notte estiva del RioBo, storica disco di Gallipoli. Come giustamente scrive Samuele sulla sua pagina Facebook, è "uno dei locali estivi più belli ed importanti della nostra penisola". Infine è già confermata per l'11 agosto 2018 una performance al mitico Jimmy'z di Montecarlo, uno dei locali di lusso più noti al mondo.

Queste date che comunichiamo qui si aggiungono già fissate in altri locali di riferimento per chi vuol ballare con stile, tra cui La Via delle Spezie a Reggio Emilia, il Pineta di Milano Marittima, il Gilda di Castelletto Ticino, l'Ostras Beach in Versilia, Il Moro di Palermo...

www.facebook.com/djsamuelesartini/

www.instagram.com/djsamuelesartini/

Samuele Sartini è un top dj house italiano molto attivo nei top club di tutto il mondo. Marchigiano, è nato a Chiaravalle (AN) e risiede a Monte San Vito. Nell'estate 2017 ha fatto ballare party legati al GP di Formula 1 nel Barhein, il Jimmy'z di Montecarlo e in Italia è guest in costanza al Pineta di Milano Marittima e al Just Cavalli di Milano, due dei locali di riferimento per chi cerca l'esclusività. In console ho stile preciso e una tecnica esemplare, ma più che di 'numeri' e gesti che sanno stupire, ogni suo suoi dj è pieno di musica e di melodia, ovvero si mette sempre al servizio di ha voglia di ballare. Samuele Sartini è anche un produttore conosciuto in tutto il mondo. Ha remixato tracce di superstar come Calvin Harris, Roger Sanchez, Paul Van Dyk ed Armin Van Buuren ed ha all'attivo diverse hit all'attivo diverse hit recenti ("When The Sun Goes Down", interpretata da Jay Sebag, è stata trasmessa da emittenti come RTL 102,5 TV, Radio 105, Radio Deejay ed m2o, proprio come "Gimme the Funk", che è piaciuta anche a stelle del mixer come Todd Terry, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Sander Van Doorn o Robbie Rivera). E non è tutto: troppi non sanno che Avicii deve un po' del suo successo proprio a Samuele Sartini. Per la versione cantata del suo primo successo (Tim Berg - "Seek Bromance"), Avicii prese la voce da "Love U Seek", un brano pubblicato da Samuele Sartini nel 2011 su Do It Yourself. Questa canzone è tornata con Rework curato dal dj marchigiano nel gennaio 2018, una nuova versione che mette ancor più in in risalto la bella voce di Amanda Wilson.



Sesto Senso Desenzano

www.facebook.com/sestosensotheclub/

RioBo Gallipoli

https://www.facebook.com/riobodiscoteca/

Jimmy'z Montecarlo

https://www.facebook.com/JimmyzMonteCarloOfficial/