Huawei ha annunciato l'arrivo in Italia del Nova 5T, uno smartphone top di gamma pensato per i giovani, che si distingue dagli altri prodotti per il foro nel display e per una back cover particolare.

In realtà questo Huawei Nova 5T è praticamente il gemello dell'Honor 20 presentato qualche tempo fa dalla controllata di Huawei.

Le caratteristiche tecniche del Huawei Nova 5T sono interessanti e di certo potranno garantire delle ottime prestazioni. Le fotocamere in totale sono cinque (quattro nella parte posteriore ed una in quella frontale), anche se forse una non verrà utilizzata praticamente mai.

L'offerta ed il prezzo di lancio sono davvero ottimi visto che insieme allo smartphone vengono praticamente regalati degli auricolari Bluetooth, una cover ed una felpa.



Queste la principali caratteristiche del Huawei Nova 5T

Display: IPS 6.26″, Full HD+

CPU: Kirin 980

GPU: Mali-G76

RAM: 8GB

Memoria interna: 128GB

Sistema operativo: Android 9 Pie

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS, NFC

Fotocamera posteriore: quadrupla (48MP, f/1.8, EIS, AIS + 16MP, f/2.2, grandangolare + 2MP, f/2.4, calcolo della profondità + 2MP, f/2.4, sensore per le macro), flash LED

Fotocamera frontale: 32MP, f/2.0

Batteria: 3750 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali laterale, USB di tipo C, GPU Turbo 3.0, Virtual Surround Sound 9.1, sensore a infrarossi