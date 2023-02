Hai voglia di staccare un po' dal quotidiano, e goderti del buon cibo e della buona musica? L'idea giusta è sempre fare un salto al Caballo Loco - Seriate (BG), che è aperto ogni weekend con programma davvero rilassante... che fa scatenare pure.

Ogni venerdì sera Latin Space in preserata e poi dj set latino con Chichi DJ, poi il sabato live & tribute band capaci di far scatenare chiunque, seguite da un dj set a 360 gradi. Infine la domenica pomeriggio ecco Matinee Loco, appuntamento perfetto per ballare latino, dalle 16 in poi.





Ecco 3 dei prossimi appuntamenti più attesi @ Caballo Loco - Seriate (BG):

Venerdì 17/2 Carnival Party ecco uno scatenato con Il Chichi Dj, che è un vero professionistia di musica latino americana a 360 gradi. "Seguo tutto quello che riguarda la musica latino americana, sono un vero appassionato di generi musicali come salsa classica, salsa romantica e bachata", spiega. "Sono un grande Fan di artisti come Romeo Santos, Prince Royce, che sono tutt'ora attivi per quanto riguarda la bachata. Per la salsa mi piace far ascoltare artisti di fama mondiale di quel genere come Oscar D Leòn, Tito Puente, Celia Cruz e altri...". Presto in arrivo una intervista tutta dedicata a lui" (vedi foto).

Sabato 18/2 al @ Caballo Loco - Seriate (BG) ecco invece un live scatenato, quello dei Medicina Crow, seguite da un dj set a 360 gradi.

Già definito lo scatenato concerto del 25/2 al Caballo Loco - Seriate (BG): sul palco va la Cisco Band, Tributo 883 & Max Pezzali perfetto per cantare con gli amici...



///



Dedicato agli appassionati di live music, serate con dj set e di musica latino americana, Caballo Loco è situato a Seriate (Bergamo) in via Buonarroti 38. E prima di ballare o ascoltare tanta musica, chi ne ha voglia, spesso ha la possibilità di cenare al Caballo Loco, gustando la sua ottima pizza. Caballo Loco è un circolo privato associato Entes.



Caballo Loco

via Buonarroti 38

Seriate (Bergamo)

Info: 338 300 0769

https://www.facebook.com/CaballoLocoClub

https://www.instagram.com/_caballo.loco_/