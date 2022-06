Mercoledì, Twitter ha dichiarato che stava testando una nuova funzionalità, "Notes" che consentirà agli utenti di condividere articoli senza le limitazioni attuali legate al numero di caratteri che potranno contenere foto e video e che potranno essere condivisi sia all'interno che all'esterno della piattaforma.

La nuova funzionalità è stata messa alla prova da un numero ristretto di utenti e Twitter non ha fornito maggiori dettagli su quando potrà essere disponibile per tutti. Ad oggi, un post su Twitter ha un limite di 280 caratteri.

Ad aprile, Twitter aveva annunciato che nei prossimi mesi avrebbe iniziato a testare una nuova funzionalità che aveva definito come la più richiesta da molti anni.

Twitter, da società quotata in borsa, sta per diventare una società privata interamente o quasi posseduta dal ceo e fondatore di Tesla, Elon Musk che ha accettato di pagare per il suo acquisto 44 miliardi di dollari.